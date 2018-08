Mozgásban is megmutatta magát a The Quiet Man

A korábbi ígéreteknek megfelelően a Square Enix tegnap délután egy livestream részeként végre mozgás közben is bemutatta a rajongóknak The Quiet Man című legújabb alkotását, melyről eddig szinte csak annyit tudtunk, hogy érkezik, és valami érdekesség lesz.

Ezt a gameplay felvételek láttán meg tudjuk erősíteni, a The Quiet Man ugyanis ránézésre egy brutális bunyós játéknak tűnik, melyben, aki nagyon keménynek néz ki, ha harcra kerül a sor.Érdekesség, hogy a The Quiet Man mozis átvezetőkkel és élményekkel dobja majd fel a küzdelmeket, és azon túl, hogy vérbeli egyjátékos élményt kínál, a sztori szempontjából is rendkívül erős lesz. Érkezik PC-re és PS4-re, egyelőre azonban még nem tudni, hogy mikor.

