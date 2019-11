Mozgásban is megmutatta magát a Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Az Atlus csapata az éjszakai órákban az egész világ előtt megmutatta a legújabb Persona 5 videojátékot, mely Persona 5 Scramble The Phantom Strikers címmel egy rendkívül érdekes és látványos akció-RPG lesz a sorban.

A látottak alapján ez azt jelenti, hogy a Persona 5 sajátosságait egy hack and slash küzdelmeken alapuló, rendkívül intenzív, effektekben bővelkedő harcrendszerrel ötvözték, ami valahol talánAmennyiben ennél is többet szeretnél tudni a játékról, pillants bele a Persona 5 Scramble The Phantom Strikers első gameplay felvételeibe az alábbiakban, ahol a korábbi livestream rögzített változatát vehetjük szemügyre. Az alkotás várhatóan PS4-re és Nintendo Switch-re jelenhet majd meg.

Nézd nagyban ezt a videót!