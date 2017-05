Mozgásban is megmutatta magát a Nintendo Switch-re érkező Monster Hunter XX

A Capcom éppen a minap jelentette be, hogy a Nintendo 3DS-re Japánban már megjelent, sőt elképesztő sikert aratott Monster Hunter XX Nintendo Switch-re is elérhető lesz majd, amihez most bemutatták az első kedvcsináló előzetest.

A mintegy 2 és fél percesre hizlalt felvételen így most megtekinthetjük, hogy milyen élmények és milyen küllem vár majd ránk ezen a platformon a legendás szörnyvadász akciójáték keretein belül, amely nemcsak megszépült küllemet, hanem extra tartalmakat is kap majd a Capcom részéről.Bár egyelőre még mindig nem tudni, hogy a Monster Hunter XX megjelenhet-e majd nyugaton, ellenben, méghozzá a traileren látható formában egy speciális bundle csomagban is.

