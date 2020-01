Mozgásban is megmutatta magát a Magic: Legends című MMORPG

Nem tartjuk kizártnak, hogy amilyen nagy felhajtás volt a bejelentéskor a Perfect World és a Cryptic MMORPG-je körül, akkora csalódás lesz majd a megjelenéskor, lévén a Game Informer közbenjárásával bemutatkozott a Magic: Legends első mozgóképe.

A Magic the Gathering csodálatos fantáziavilágán, illetve a Wizards of the Coast Magic kártyajátékon alapuló MMORPG első ránézésre olyasmi hatást kelt, mint egy komoly technológiai elmaradásban lévő Diablo, noha azért hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem találtunk benne már most ígéretes, szerethető pillanatokat. Magic: Legends egyébirántPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, de egyelőre még senki sem tud ennél pontosabbat a készítők terveiről.

