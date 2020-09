Mozgásban is megmutatta magát a Left 4 Dead 2 hatalmas frissítése

Bár 11 éve annak, hogy megjelent, és sok-sok éve annak is, hogy nincs fókuszban, a Valve azonban mégis úgy döntött, hogy elkészít egy óriási frissítést a Left 4 Dead 2 című zombis játékhoz, mely a mai napig népszerű a kooperatív lövöldék között.

A The Last Stand címre keresztelt frissítés részeként, tehát kis túlzással egy komplett játéknyi friss élmény vár benne ránk a survival típusú csatatereknek hála, melyeken az lesz a feladatunk, hogy minél tovább életben maradjunk a zombihordák ellen harcolva.Ha kíváncsi vagy arra, hogy miféle pályák lesznek ezek, egyáltalán milyen újdonságok is csatlakoznak még hozzájuk - hiszen 30 új achievement, két új mutáció és egyéb extrák is megtalálhatók lesznek benne -, akkor vedd szemügyre az alábbi kedvcsinálót hozzá.