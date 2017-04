Mozgásban is megmutatta magát a Ghost Recon Wildlands - Narco Road DLC

A Season Pass tulajdonosok már a mai nappal elérhetik a Ghost Recon Wildlands első kiegészítőjét, amely Narco Road címmel végre mozgásban is megmutatta magát, így a megjelenés örömére rögtön egy launch trailerrel gazdagította a Ubisoft.

A kérdéses bővítmény középpontjába egyébirántés más egyéb extrákkal, aminek köszönhetően garantált, hogy több órára ismét a képernyő elé szegez majd minket az alkotás.Hogy nem vetted meg korábban a szezonbérletet? Aggodalomra semmi ok, a Narco Road DLC-t ennek ellenére is megvásárolhatod majd, ellenben április 25-ig kell várnod rá, és 15 dollárnak megfelelő összeget félretenned hozzá. Addig is nézd meg mozgásban a bővítményt:

