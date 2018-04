Mozgásban is megismerheted a The Elder Scrolls Online: Summerset kiegészítő új tájait

A Bethesda végre mozgásban is bemutatta a The Elder Scrolls Online soron következő kiegészítőjével felfedezhető csodálatos tájakat, így már most tehetünk egy nagyobbacska sétát Summerset varázslatos tájain.

A bővítmény igazi különlegesség lesz, hiszen a sorozat rajongói az 1994-es The Elder Scrolls: Arena óta először tehetik be a lábukat a nemes elfek lakhelyére, mely Ayreen Királynő legújabb rendeletének értelmében végre más fajok előtt is megnyílik, ezáltal The Elder Scrolls Online : Summerset kiegészítő várhatóan 2018. május 21-én jelenik meg PC-re, és egy kicsit később, június 5-én PS4-re és Xbox One-ra is.

