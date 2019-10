Mozgásban is bemutatkozott a Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

A Bigben Interactive és a Cyanide bemutatták a Werewolf: The Apocalypse - Earthblood című videojáték első kedvcsinálóját, mely bár igencsak hangulatosra és látványosra sikerült, sajnos azonban nem sok extra dolgot mutat meg nekünk a játékból.

Márpedig az alkotás érdekes koncepciót dolgoz fel, hiszen egy olyan akció-szerepjátékról van szó, mely egykori asztali RPG-ként kezdte az életét, vagyis a World of Darkness világában kalandozhatunk, éppen abban az univerzumban, ahol a Vampire: The Masquerade is játszódik.A vámpírok helyett azonban itt a vérfarkasok kapták a központi szerepet, így lehetőségünk nyílik majd megismerni, hogy milyen érzés egy ilyen teremtmény bőrében vadulni, amihez a készítők most- a trailer alatt a kaliforniai Of Mice & Men nevű metalcore zenekar egyik ismert dala szól -, mely jó szokásukat remélhetőleg a végleges változat esetében egyaránt megtartanak majd.

Nézd nagyban ezt a videót!