Mozgásban is bemutatkozott a Return of the Obra Dinn

Lucas Pope nevét azonnal megismerte a világ, amikor pár évvel ezelőtt elkészítette a Papers, please című videojátékot, és bár évekig nem hallatott magáról, most végre visszatért, hogy egy újabb rendkívül sajátos dolgot hívjon életre.

Ez lesz a Return of the Obra Dinn , melyről már korábban is hallottunk ezt-azt, azonban most végre megmutatta magát mozgásban is a projekt, mint egy fekete-fehér, minimál dizájnnal és a pixel art stílus maximumra járatásával ellátott kalandjáték, mely egyenesen az 1807-es esztendőbe, az Obra Dinn hajó katasztrófájához repít vissza minket.Hogy a Return of the Obra Dinn mikor és milyen platformokra jelenhet majd meg, az egyelőre mind-mind kérdéses, de az első mozgóképet érdemes megtekinteni róla. Mutatjuk is:

