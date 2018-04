Mozgásban is bemutatkozott a Call of Duty WWII második DLC csomagja

Miután a hivatalos bejelentésből elméleti szinten mindent megtudtunk a The War Machine címmel érkező második Call of Duty WWII DLC csomagról, az Activision és a Sledgehammer Games bemutatták róla az első mozgóképet is.

A kétperces kisfilm részeként alaposan megismerhetjük a bővítménnyel érkező új csatatereket, sőt egy, mely Operation Husky név alatt 1943 júliusába repít vissza minket, amikor a szövetséges csapatok partra szálltak Szicíliában.Bár a videón az összes új pálya megmutatja magát, egyedül a Shadowed Throne címmel érkező új Nazi Zombies fejezetet kell nélkülöznünk még, de bizonyára a készítők ehhez hamarosan egy külön kedvcsinálót dobnak majd össze. Call of Duty WWII : The War Machine címre keresztelt bővítmény várhatóan április 10-én érkezik, első körben kizárólag PS4-re, de egy hónappal később PC-re és Xbox One-ra is beroboghat.

