Mozgásban is bemutatkozott a Battlefield V: Into the Jungle DLC

Az EA és a DICE egy friss kedvcsinálóval lepte meg a Battlefield V rajongóit, méghozzá a soron következő letölthető tartalomhoz kapcsolódóan, mely Into the Jungle címmel új térképet, fegyvereket és elit harcosokat is magával hoz.

A kérdéses bővítmény, ami a játék hatodik fejezeteként minden eddiginél feszültebb küzdelmeket hoz, részükként a japánok és a szövetségesek között kialakult frontszakasz eseményeit ismerhetjük meg.Az új pálya játszható lesz Breakthrough, Conquest, Squad Conquest és Team Deathmatch játékmódokban is, miközben feloldhatunk a harcok során új kozmetikai tárgyakat és fegyvereket, köztük a Type 11-MG-t és az M1A1 Bazookát, de kapunk három elit harcost is Misaki Yamashiro, Steve Fisher és Akira Sakamot képében. Az Into the Jungle frissítés várhatóan február 6-án roboghat be közénk!

