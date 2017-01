Mozgásban a The Division: The Last Stand DLC

A Ubisoft csapata egy friss trailer társaságában mutatta meg a The Division harmadik bővítményét, amely The Last Stand címmel egy jelenleg még ismeretlen időpontban érkezik meg a rajongókhoz.

A videó egyelőre még csak egy teaser, amely gameplay felvételeket és egyebeket nem tartalmaz, ellenben felvezeti számunkra a nagy bemutatót, lévén a Ubisoft, és vélhetően már az első in-game pillanatokat is megosztja velünk a kiegészítőről. The Division : The Last Stand DLC néhány korábbi teória szerint egyébiránt legalább egy új egyjátékos móddal, valamint egy horda stílusú lehetőséggel bővíti ki az alapokat, de találgatás helyett most már inkább várjuk meg a délutáni bemutatót.

Nézd nagyban ezt a videót!