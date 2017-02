Mozgásban a Titanfall 2: Live Fire DLC

A Respawn Entertainment munkatársai mozgásban is bemutatták a rajongók számára a Titanfall 2 -höz a napokban bejelentett Live Fire DLC-t, amelyben a bővítmény nevét is szolgáltató új játékmód kapta a főszerepet.

Mint már korábban is hallhattunk róla,, amelynek során respawn nélküli, egyperces küzdelmek várnak a csapatokra, és amelyik fél előbb meg tudja semmisíteni a másikat, illetve az egy perces határidőn belül több embert mészárol le, az győzedelmeskedik.A játékmódhoz Stacks és Meadow név alatt két új pálya is érkezik, sőt az első részből ismert Colony csatatér feldolgozása szintén a kínálatot erősíti majd, és hogy mégis miként fest mindez a gyakorlatban, azt az alábbi felvételen most te is megtekintheted.

