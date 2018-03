Mostantól Atari VCS az Ataribox, bemutatkoztak a kontrollerek is

Nem telt eseménytelenül a GDC 2018 az Atari számára, hiszen bár azt még mindig nem tudtuk meg, hogy milyen hardvert pakoltak az Ataribox dobozába, egyáltalán milyen célt szolgál a konzol, de azt igen, hogy mostantól nem ezen a néven ismerhetjük.













A cég ugyanis Atari VCS-re keresztelte legújabb masináját, ami a Video Computer System rövidítése, és ha mindez nem lenne elég, megmutatták hozzá a kapcsolódó kontrollereket is, ezáltal a klasszikus joystick mellett egy a mai, modern konzolos vezérlőkre hajazó irányítót szintén elérhetünk hozzá.Az Atari szerint az Atari VCS-t úgy tervezték, hogy illeszkedjen a modern nappalikba, és akárcsak anno az Atari 2600, úgy ez a masina is meg tudja változtatni a televízióhoz köthető interaktivitást, de hogy ez pontosan mit jelent, egyáltalán milyen tartalmakkal szeretnék elérni a retro játékok mellett, az nem derült még ki.Az viszont igen, hogy az Atari CS kapcsán áprilisban lehull a lepel az előrendelői részletekről, így remélhetőleg akkor már pontosabb részletek, sőt megjelenési dátum is vár majd ránk.