Mostantól a Rainbow Six Siege operátorai idővel egyre olcsóbbak lesznek

Mindig is sokat kellett grindolni egy-egy új operátor megvásárlásért a Rainbow Six Siege-ben, viszont ez most megváltozni látszik, ugyanis a Six Invitational versenyen bejelentették a fejlesztők, hogy a karakterek árcédulája fokozatosan csökkenni fog.

Ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy a megjelenés évében ugyanúgy 25 ezer renownba vagy 600 R6 kreditbe fog kerülni egy friss operátor megvásárlása, viszont. Két év után 20% lesz a kedvezmény, három év után 40%, és így tovább...Azt még nem tudni, meddig fognak esni az árak, vélhetőleg egy ponton meg fognak állni a kedvezményekkel, de amennyire apró változtatásról van szó, legalább annyira jelentőségteljes is, mivel rengeteg órát spórolhatnak meg azok, akik szeretnének új karaktert vásárolni a készletükbe.