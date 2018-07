Mostantól a németeknél ha nincs pontos megjelenési dátum, nincs előrendelés sem

Manapság egyre többször jelentenek be a kiadók úgy egy-egy játékot, hogy egy évszámot jelölnek meg megjelenési dátumként, rosszabb esetben pedig csak annyit biggyesztenek oda, hogy "Coming soon".

Németország azonban ezt megelégelte, ugyanis az ottani fogyasztóvédelmi hatóság előterjesztette a törvényt a müncheni felsőbíróság felé,, ezért nincs több előrendelés, amennyiben nincs pontos megjelenési dátum.Németországban tehát nem lehet már Last of Us Part 2-t, vagy mondjuk Death Strandinget vásárolni, legalábbis egyelőre. Mindenképp érdekes, hogy csak most léptek ezzel kapcsolatban valamit, hisz már 2016-ban is volt a fogyasztóvédelmiseknek egy ilyen jellegű megmozdulása, amikor a német Media Marktot vették célba a Samsung Galaxy S6 előrendelések miatt.