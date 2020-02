Mostantól 31st Union néven fut a 2K Silicon Valley stúdió

A Sledgehammer egykori társalapítójával, Michael Condrey-val az élen tavaly nyílt meg a 2K Silicon Valley névre hallgató stúdió, viszont nem tartott sokáig, amíg végre végleges, hivatalos keresztelést kapott a brigád.

Immáron 31st Union néven fogunk találkozni a srácokkal, ráadásul máris bővülnek, mivelhogy Spanyolországban nyitnak új irodát. Hogy min dolgoznak, az továbbra is rejtély, mindössze annyit tudunk, hogy, viszont konkretizálni még mindig nem konkretizálták.Michael Condrey neve egyébként masszívan garanciaértékű, ugyanis az ő nevével fémjelezzük a Visceral-féle Dead Space-eket, valamint több Call of Duty részben is alaposan közreműködött, amikor még a Sledgehammernél volt. Bármire is készülnek, várjuk tárt karokkal!