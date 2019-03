Bár nem tudjuk, hogy milyen alkalomból, vagy egyáltalán miért pont most, de a PlayStation közbenjárásával elkészült egy videó, aminek részeként a lengyel CD Projekt RED csapatának eredettörténetével ismerkedhetünk meg.

A felvételen a stúdió tagjai beszélnek nekünk arról, hogy honnan is indultak világhódító útjukra, hogy miként született meg a díjnyertes The Witcher-sorozat, de természetesen aktuális projektjük, a sokak által várt Cyberpunk 2077 is szóba kerül.Nyilvánvalóan egy ilyen eredettörténetet boncolgató felvétel kapcsán, de ha éppen egy gyorstalpalóra vágynánk, arra tökéletesen ideális lesz ez a kisfilm is.

Nézd nagyban ezt a videót!