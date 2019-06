Újabb kedvcsináló robogott be a Bandai Namco és a Supermassive Games által készített The Dark Pictures: Man of Medan -ról, aminek keretein belül a karakterek, pontosabban csak egy karakter, név szerint Conrad kapta a főszerepet.

Hogy ki az a Conrad? Az Until Dawn fejlesztőihez köthető legújabb horror egyik központi karaktere,, és ennek megfelelően saját maga mesél erről a karakterről, akivel nemsokára már mi is találkozhatunk a képernyőn. The Dark Pictures: Man of Medan ugyanis 2019. augusztus 30-án jelenik meg - mint egy antológia első epizódja -, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!