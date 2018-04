Most te is tehetsz egy virtuális sétát a Nintendo kiotói főhadiszállásán

Különleges adással rukkolt elő a Nintendo Minute csapata, a műsort vezető Kit és Krysta ugyanis abban a megtiszteltetésben részesült, hogy ellátogathatott a Nintendo kiotói főhadiszállására.

Ez eddig keveseknek sikerült úgy, hogy közben még kamerát is vihettek magukkal, de a páros engedélyt kapott rá, és ha már egyszer ott volt a lehetőség, forgattak is egyet, noha, de pár érdekes pillanatot és helyszínt így is elcsíphetünk, például néhány csodaszép, virágzó cseresznyefát is.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, így ha te is kíváncsi vagy, hogy hol és milyen környezetben születnek a Nintendo új konzoljai és exkluzív videojátékai, itt a remek alkalom, hogy mindent szemügyre vehess, amit a kiotói óriás engedélyezett.

