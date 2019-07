Nagyon jól halad legújabb videojátékának munkálataival a Remedy, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy bemutatták a Control nyitányát, ezáltal 13 percen keresztül láthatjuk, hogy miként indul útnak az enyhén komor és horrorisztikus kaland.

A felvételen az alapvető felütésen túl szemügyre vehetjük az első gameplay felvételeket is, mely Jesse Faden nevű főhősünk első botladozásait takarja, tehátAz alábbi videót azonban ennek ellenére is érdemes megnézni, pláne amiért a Control megjelenése már itt van a kanyarban, hiszen a Remedy augusztus 27-én szeretné megjelentetni PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!