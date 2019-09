Most te is megnézheted a The Surge 2 első 20 percét

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor még a mai napon felkerül a honi boltok polcaira is a The Surge 2 , amit néhány szerencsés flótás már javában nyúz a háttérben, így például a latin-amerikai PC Master Race Youtube-csatorna üzemeltetői.

Bár irigykedhetünk rájuk, róluk azonban biztosan nem mondható el, hogy irigyek, lévén amint megkapták az alkotás tesztverzióját, rögtön, így szemügyre vehetjük a karakterkészítést, az első szárnypróbálgatásokat, sőt az első főellenfelet is.Mindemellett ráadásul az első külföldi értékelések is berobogtak, melyek bár kiemelkedőnek nem nevezhetők, de nagyjából ezt a 70-80 százalék körüli eredményt vártuk a The Surge 2 -től, tehát nincs különösebb meglepetés, ami esetünkben egyáltalán nem baj.Gamespot - 8Gamesradar+ - 3.5/5Attack of the Fanboy - 4.5/5RPG Site - 7Press Start - 7.5Wccftech - 8Easy Allies [Video] - 7.5