A Bandai Namco egy újabb Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom kedvcsinálóval örvendeztetett meg minket néhány órával ezelőtt, aminek középpontjába a kérdéses japán szerepjáték első pillanatai kerültek, méghozzá pontosan olyan formában, ahogy a premierkor mi is átélhetjük majd.

A gameplay videó ugyanis, egészen pontosan azokat a pillanatokat, amikor Evan szökését élhetjük majd át a Ding Dong Dell-ből, ami egyfajta betanító módként is felfogható lesz.Ha megtetszett az alábbiakban az interaktív animeként is felfogható Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom , további jó hír, hogy a játék érkezésére már csak alig egy hónapot kell várnunk, hiszen március 23-án várható premierje PC-re és PS4-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!