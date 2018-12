Most te is belenézhetsz a Crackdown 3 egyjátékos kampányába

Bár évek óta készülődik már a háttérben, eddig nem igazán tudott meggyőzni minket a jövő esztendő egyik legnagyobb Xbox One-exkluzívjának tekintett Crackdown 3 , melynek most az egyjátékos kampányából kaptunk egy rövidke videót.

A közel 4 perces felvételen lehetőségünk nyílik megismerni a játék különleges - véleményünk szerint rideg és totálisan üres - világát, miközben kapunk egy kis betekintést a harcrendszerbe is, de a felvétel alapján azért akadnak aggályaink, hiszenLássuk azonban, hogy ti mit szóltok a Crackdown 3 -hoz, hiszen az alábbiakban ti is vethettek egy pillantást az alkotásra, melynek érkezését PC-re és Xbox One-ra is február 15-én várjuk.

Nézd nagyban ezt a videót!