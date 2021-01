Most tavasszal jön Giorno Giovanna a Jump Force-ba

Az anime és manga rajongók szíve egyöntetűen dobban meg Giorno Giovanna neve hallatán, hiszen a Jojo's Bizarre Adventure az egyik leginkább közkedvelt széria, melynek egyik ikonikus figurája hamarosan csatlakozik a Jump Force -hoz.





A Bandai Namco és a Spike Chunsoft bejelentette, hogy a második Character Pass bérlet tartalmazni fogja Giorno Giovannát is, aki most tavasszal fog berobogni az all-star verekedős játékba. Külön is megvásárolható lesz, ha netán nem szeretnénk a komplett bérletet kiváltani, ebben az esetben 3,99 dollárt, azazSajnos sem trailert, sem bemutatót, sem gameplay videót nem kaptunk még Giorno Giovannához, úgyhogy ez várat magára, de remélhetőleg heteken belül kapunk hozzá kapcsolódóan valami finomságot.