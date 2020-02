Most már tölthető ingyen az Assassin's Creed Syndicate

Pár napja híreztünk róla, hogy lehet készülődni az Epic Games Store következő ingyenes ajánlatára, azonban most élesedett is az ajánlat, ezáltal teljesen bérmentve tölthető az Assassin's Creed Syndicate a platformról.

A teendő a szokásos, de azért levezetjük, hogyan kell: rákattintasz az Epic Games Store hivatalos weboldalára , majd letekersz addig, ameddig a Free Games szekció nem jön veled szembe. Ott rákattintasz a játékra, és egy bejelentkezést követően a "Get Now" gombbal a könyvtáradba helyezed a szoftvert.A Ubisoft alkotása mellett a Faeria is ingyen megy, szóval semmiképp ne felejtsétek el azt is bezsákolni, majd a. Érdemes lesz tehát jövő héten is visszanézni!