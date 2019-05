Most már szinte borítékolhatjuk, hogy új Fable-t jelent be az E3-on a Microsoft

Nagyon régóta rebesgetik már, hogy a Forza Horizon-játékokról elhíresült Playground Games gondozásában formálódik a negyedik Fable-játék, ráadásképp a napokban szintén felmerültek ehhez kapcsolódó pletykák

Nyilván most ez egy meleg pite, lévén közeleg az E3, ilyenkor pedig boldog-boldogtalan bedobja a közösbe vagy a tényeken alapuló szivárogtatását, vagy a saját kútfőből kitalált fikcióját, ámEgy Reddit-felhasználó ugyanis felhívta rá a figyelmet, hogy a Mixeren streamelhető játékok listájában bizony ott van a kérdéses negyedik felvonás is, ami lehet egy baki is a Microsoft részéről, vagy csak egy rosszmájú tréfa a posztoló által.