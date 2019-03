Most már szinte biztos, hogy a hónap végén bejelentik a Borderlands 3-at

Évek óta várjuk, hogy a Gearbox végre megvillantsa a Borderlands 3-at, hiszen a Pre-Sequel névre hallgató töltelékepizód mindennek nevezhető, csak érdemi folytatásnak nem, viszont egy olyasfajta fejlődésre már ki vagyunk éhezve, mint ami az első két fejezet között történt.

Most egyre valószínűbb, hogy végre valahára megtörténik a formális bejelentés, lévén a fejlesztők tweeteltek egyet, melyen a március 28-ai dátum és Boston városa van megjelölve. Pontosan ezen a napon lesz ott a brigád a PAX Easten. És hogy mi az egészben a pláne? Egyrészt...Korábban már megszellőztették a srácok, hogy nagy bejelentésekkel készülnek a rendezvényen, és reménykedtünk is, hogy a kérdéses franchise harmadik iterációjáról van szó, ellenben most már szinte biztosak vagyunk benne, hogy erről van szó. Hacsak nem jön a Borderlands: Immortal...