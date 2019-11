Most már öröm ránézni a főszereplőre a Sonic, a sündisznó új trailerében

Körülbelül fél éve mutatták meg a publikum számára a Sonic, a sündisznó első előzetesét, amin kapásból elborzadt minden jó ízlésű néző/rajongó, azonban húztak egy hatalmasat a stúdiónál, és inkább rááldoztak több hónapnyi munkát, hogy újraalkossák a főhős dizájnját.

Most megnézhetjük teljes pompájában, mit műveltek Sonic külsejével, és túlzás nélkül kimondhatjuk, hogy öröm ránézni Sonicra! VégreAz biztos, hogy a közönség szemében jóval nagyobb előnyből indult most már a Sonic, a sündisznó, akárhogy is sikerül az alkotás, pozitív példaként fogják emlegetni, és valljuk be, örülnénk, ha a stúdiók hasonlóan reagálnának a visszajelzésekre, mint a Paramount Pictures.

Nézd nagyban ezt a videót!