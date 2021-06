Most már nem 50, hanem 100 szintet fejlődhetünk a Biomutantben

Megérkezett a Biomutant beígért nagy frissítése, amely egy kazal újdonsággal és finomhangolással egészítette ki a THQ Nordic és az Experiment 101 mutánsos RPG-jét, és az update természetesen már minden platformon elérhető.

Egyrészt ami a legfontosabb, hogy megduplázták az alkotók a szintsapkát,. Ezenfelül jóval több loottal is találkozunk, így például ha találkozunk egy alacsony szintű fegyverrel, aminek gyengék a statisztikái, nagyobb valószínűséggel lesz egy magas szintű testvére is.Emellett most már nem kell belépnünk az inventorynkba, ha le szeretnénk darálni a cuccainkat, elég a loot menübe lépni ehhez. Emellett a közelharci célzás is kapott finomhangolást, a kezelőfelületet is finomították.