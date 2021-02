Eredetileg Switch-exkluzív címként jelentették be a Monster Hunter Rise -t, azonban ez csak részlegesen lesz igaz, ugyanis a Capcom hivatalosan megerősítette, hogy 2022-ben érkezik az alkotás PC-re is, mégpedig az esztendő elején.

Ryozo Tsujimoto, a játék producere egy egészen egyszerű indokkal támasztotta alá a PC-s port érkezését, miszerint sokan kérték a PC-s közösségből, hogy ők is játszhassanak az igencsak ígéretesnek tűnő szoftvert, éppen ezért úgy határoztak, hogy elkészítik erre a platformra is a játékot.Nagyjából tehát egy évvel az eredeti premier után hozzák el PC-re a Monster Hunter Rise -t, hiszen a Nintendo hibridkonzoljára most március 26-án robog be, ha minden a tervek szerint alakul. Várjuk kíváncsian!