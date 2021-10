Most már gyakorlatilag biztos, hogy jön a felújított GTA Trilogy

Tulajdonképpen most már csak idő kérdése, míg a Rockstar Games megerősíti a GTA Trilogy megjelenését, melyet már korábban is pletykáltak , most azonban további ezt alátámasztó leakek jöttek.

Megtalálták ugyanis a kérdéses felújított kollekció achievement listáját, melyeknek az ikonjai bár ismerősek lehetnek a PS4-en és Xbox One-on megtalálható portokból, viszont, ami egyértelműsíti számunkra, hogy bizony itt valami újdonság van készülőben.Ha ez nem lenne elég, akkor az alábbiakban még magát a trilógia logóját is megleshetitek a kiszivárogtatott adatoknak köszönhetően, úgyhogy most már nincs más dolgunk, csak hátradőlni, és megvárni, hogy a stúdió maga jelentse be a gyűjtemény érkezését.