Most már biztos, hogy nem a vadnyugaton játszódik a Far Cry 5!

A Ubisoft alig pár perccel ezelőtt bemutatta a Far Cry 5 első hivatalos promóciós fotóját, aminek köszönhetően elég egyértelművé vált, hogy nem az egykori vadnyugaton, hanem napjainkban játszódik majd az alkotás története.





A képen ugyanis azt láthatjuk, amint a bibliai utolsó vacsora mintájára a Far Cry 5 szereplői egy asztalnál ülve sorakoznak - középpontban vélhetően a legújabb félőrülttel -, egy halom modern fegyver, valamint egy "bűnös" felirattal ellátott, megkötözött egyén társaságában, ami sokak szerint arra utalhat, hogy ezúttal valamiféle vallási fanatisták kapják a főszerepet a sztoriban.A képről természetesen sok más egyéb apróság is leolvasható, de hagytunk azért nektek is csemegét, amit nyugodtan rágcsálhattok péntekig, lévén ekkor mutatkozhat majd be teljes egészében a Far Cry 5 - legalábbis az első trailer tekintetében mindenképpen.