Régóta rebesgetik, hogy a Call of Duty 2021, avagy a Call of Duty: Vanguard projektnéven futó alkotás egy második világháborús körítést fog kapni, és most egy kiszivárgott keyartnak köszönhetően meg is erősítették ezt az információt.

A Call of Duty: Black Ops - Cold Warba és a Call of Duty: Warzone-ba megérkezett az ötödik szezon frissítése, mellyel együtt érkezett néhány fájl is, amik az említett újdonságra utalgatnak. Magukat a fájlokat nem nagyon lehet az interneten megosztani, tekintve hogy szinte azonnal lekapnak minden egyes ezzel kapcsolatos tartalmat.Ami azonban a lényeg, hogy ismét a második világháborúba vonulunk. ITT meg tudjátok lesni egyébként a képet, azonban nem tudni, hogy ez a linkek meddig fog élni.