Most már biztos, hogy készül az új Subnautica-játék

A fejlesztő Unknown Worlds víz alatti túlélőjátéka, a Subnautica a műfaj egyik legjobbjaként szilárdan megalapozta hírnevét, köszönhetően a csábító felfedező körnek és a brutális túlélési mechanikának.

A folytatás, a Subnautica: Below Zero is ugyanezekre az erősségekre épített, így méltó utódja az eredetinek. Most azonban az álláshirdetésekből úgy tűnik, hogy a stúdió egy új, a Subnautica univerzumában játszódó játék fejlesztésén dolgozik. A fejlesztő Unknown Worlds vezető narratív tervezőt keres "a Subnautica-univerzum következő játékához". Az érdeklődők itt keresztül nézhetik meg az álláshirdetést.Persze, még korán van - és a rajongóknak még várniuk kell egy kicsit, mielőtt kapnának bármilyen bejelentő trailert és hasonlókat.