Az ausztráliai besorolást követően az Uncharted: Legacy of Thieves Collection nemrég megkapta az ESRB besorolását PC-re és PS5-re - mivel a tervek szerint 2022 elején jelenik meg, ez arra utalhat, hogy a következő hónapokban bejelentik a megjelenési dátumot.

Bőven benne van a pakliban, hogy a december 9-én megrendezésre kerülő The Game Awards 2021 alkalmával fogják hivatalosan is bejelenteni a szóban forgó kollekciót. Az Uncharted: Legacy of Thieves Collection- mindkettő jelenleg PS4-re kapható.Ezek továbbfejlesztett látványvilággal rendelkeznek majd, bár a fejlesztésekről és a grafikai opciókról még nem árultak el több részletet.