Pár napja még arról híreztünk, hogy egy mesterséges intelligencia segítségével feltupírozták a Ghost of Tsushimát, hogy így prezentálják a nagyvilág számára, hogy miként festene a Sucker Punch alkotása 60 FPS-ben, ám akkor még nem tudtuk, hogy PS5-ön több framerate-tel fog-e futni a szamurájkodás.

Most végre megerősítették, hogy a mai napon bejelentett visszafele kompatibilitáson keresztül a Ghost of Tsushima is kapni fog egy hangyányi izmosítást, amin keresztül már nem 30 FPS-sel, hanem 60 FPS-sel pörgethetjük majd az utolsó nagy PS4-exkluzívot.Ez lesz tehát az egyik szoftver abból a 4 ezres listából, ami támogatva lesz a PS4-ről, hovatovább még gyorsabb töltési idők is jelen lesznek, úgyhogy több tekintetben is erősebb teljesítményt fog produkálni az alkotás.