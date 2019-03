Most már bárhová streamelhetjük a Steames játékainkat

A Steam Link legújabb frissítése, amely nemes egyszerűséggel a Steam Link Anywhere nevet kapta, elhozta a lehetőséget, miszerint bármilyen Steames játékunkat tudjuk most már több eszközön is játszani, és nem csak az otthoni hálózatban.

Ehhez mindössze egy erős PC és egy ezt támogató eszközre lesz szükségünk, például Androidos telefonra, Steam Linkre, és a többi. Ennek köszönhetően már, ahol erős az internetkapcsolat.Ugyanakkor nagyon jó feltöltéssel bíró nethozzáféréssel kell ellátnunk az otthoni gaming PC-t is, tehát aki gyengébb jellel rendelkezik játék közben, az nem fogja tudni kiélvezni ezt az újdonságot. Az egész Steam Link Anywhere még csak bétában van, tehát ha problémák merülnek fel, akkor ne lepődjetek meg.