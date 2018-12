Most már akár más fajokkal is társaloghatsz a World of Warcraftban

Az aktuális World of Warcraft frissítés hozott egy vadonatúj potiont magával, mely által beleleshetünk más frakciók beszélgetéseibe, azaz az ital elfogyasztását követően nem csak szimpla halandzsa szöveget fogunk látni a chat ablakban, mint eddig.

Bár bővítmények útján eddig is volt lehetőség ezt orvosolni, ellenben most már enélkül is megoldhatjuk ezt, mindössze annyi a teendőnk, hogy bevásárolunk az Elixir of Tongues névre keresztelt italból,Mindössze harminc aranyat kóstál, viszont üröm az örömben, hogy csak egy óráig használható, ellenben ha társalogni szeretnénk valakivel egy másik fajból, akkor mind a két félnek le kell húznia egy adagot az italból, máskülönben csak passzív megfigyelői lehetünk a másik fél mondatainak.