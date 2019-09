Ha a mobiljátékok világától az tántorít el, hogy téged nem vonz a kis képernyők bámulása és a limitált hardver, akkor most jó hírünk van, merthogy itt az MSI App Player, amivel telefonos játékokat nyúzhatsz PC-n, minden eddiginél ütősebb minőségben.

Ahogyan arról a Mobilgamer is értékezett , az MSI App Player akár 240Hz-es kijelzőket is támogat, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy, valamint interaktív, gombonkénti RGB világítással is rendelkezik.A Bluestacks alapú megoldás teljes mértékben ingyen és bérmentve letölthető, mindössze annyi a teendő, hogy ERRE a linkre kattintasz, majd indulhat is a móka!

Nézd nagyban ezt a videót!