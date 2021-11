Most már 4K-ban is megtekinthető minden idők legjobb Star Wars: The Old Republic trailere

A Star Wars The Old Republic jövő hónapban lesz 10 éves, és ennek örömére a fejlesztő BioWare újra kiadja a játék összes klasszikus filmes trailerét 4K-ban - az első a Deceived trailer 4K-s remasterje.

A Deceived trailer eredetileg 2009. június 1-jén jelent meg, hogy feldobja a Star Wars The Old Republic közelgő megjelenését, amely az akkori MMO óriás World of Warcraft ellen készült. A mozgókép fantasztikusan felkeltette az emberek figyelmét, tekintve hogy egy őrült fénykardcsata látható, amelyben rengeteg Jedi harcol rengeteg Sith ellen.Rengeteg részlet, lenyűgöző animáció és menő harci koreográfia akad itt, és. Tíz évvel később a Star Wars The Old Republic még mindig megy, és most kap egy új bővítményt Legacy of the Sith címmel.

