Most májusban ellátogat Steamre is a Saints Row: The Third Remastered

Még tavaly, azaz 2020 májusában látott napvilágot a Saints Row: The Third Remastered PC-n és konzolokon, azonban előbbin csak az Epic Games Store felületén lehetett behúzni a játékot, viszont hamarosan lejár az egy éves exkluzivitás.

Yes May 22 — Saints Row (@SaintsRow) April 28, 2021

Ennek értelmében érkezik Steamre is a Volition őrültsége, amit maga a fejlesztőcsapat erősített meg az alkotás hivatalos Twitter felületén. Pontos dátumot említettek, miszerint május 22-én szállítják le a Valve digitális üzletébe a szoftvert, azaz pontosan egy évvel az eredeti megjelenést követően.Bár azért azt meg kell vallani, hogy nem kerekítettek túl nagy feneket a ténynek, hogy Steamen is debütál a játék, hiszen egy szűkszavú Twitter posztot leszámítva nem igazán volt semmiféle hivatalos kommunikáció. Talán majd most beindul a híresztelés!