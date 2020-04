Most júniusban kapja meg utolsó frissítését a Battlefield V

Nehéz lenne maradéktalan sikerről beszélni a Battlefield V kapcsán, viszont azért az olykor-olykor felbukkanó tartalmi update-ek igyekezték helyrepofozni azt, amit sokan kifogásoltak premierkor, még ha nem is sikerült teljesen egyenesbe állítani az alkotás pályáját.

A fejlesztők még egy végső frissítéssel készülnek a rajongók számára, amit idén júniusban fogunk megkapni,. Persze a szerverek futni fognak, aggodalomra semmi ok, de az újdonságok ki fognak fújni.Bár az eventek visszahozása még mindig tervben van, így például a Friday Night Battlefield szerverek is tiszteletüket teszik, no meg a Throwback Thursdays is készülőben van, ahol az összes Battlefield-játékból össze akarják rántani a usereket. Ezenfelül az anti-cheat megoldásaikon is ügyködni fognak.A júniusi update fegyvereket, ilyen-olyan finomhangolásokat és egyéb újdonságokat fog hozni, de egyelőre nemigen konkretizálták.