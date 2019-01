Most ismételten átélheted a Silent Hills demóját ezzel a PC-s változattal!

A mai napig a szívünk szakad meg azért a Silent Hills -ért, amit a Hideo Kojima-Guillermo Del Toro-Norman Reedus trió pakolt volna össze, viszont most egy lelkes rajongó által hellyel-közzel újraélhetjük az anno kiadott, azóta pedig már törölt demó élményét.

Az Unreal PT néven futó projekt célja, hogy teljes mértékben újraalkossa a Silent Hills PT atmoszféráját és játékmenetét, amit egyébiránt a készítő tavaly április óta hegeszt bőszen Unreal Engine alatt, ez idő alatt pedigHab a tortán, hogy az egész projekt teljesen ingyenesen letölthető ERRŐL az oldalról, itt egyébként a minimum gépigényt is megleshetitek. A készítő, RadiusGordello megemlíti, hogy ki lehet próbálni VR-szemüvegben is a játékot, ellenben ő maga nem javasolja, tekintve, hogy több probléma is felmerül a virtuális valóság használatát követően.Csak reménykedjünk, hogy a Konami ezt nem fogja megint lelőni...

Nézd nagyban ezt a videót!