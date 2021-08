Most ingyen gyűjtheted be PC-re az A Plague Tale: Innocence-t

Az Epic Games Store tartotta magát a szavához, és azt a két játékot adják most ingyen, amiket az előző héten megszellőztettek, és ennek keretén belül egy igazán kiváló minőségű alkotással is gyarapíthatjuk a könyvtárunkat.

A korábban már beígért A Plague Tale: Innocence -ről van szó, amelyet most totál bérmentve bezsákolhatunk a szóban forgó digitális platformon keresztül. Mellette a Minit című játék is ingyen pörög, ésitteni idő szerint. Ha érdekelnek az ajánlatok, kattints IDE , majd egy kis lejjebb görgetés után már le is csaphatsz mindkettőre.A jövő hét folyamán, az említett dátumtól kezdve pedig a Rebel Galaxy lesz ingyenes, az pedig majd egészen augusztus 19-éig lesz elérhető.