Ha eddig halogattad volna a PS Plus előfizetést, akkor most itt a remek alkalom, hogy egy percig se várj tovább, a Sony ugyanis bejelentette, hogy minden új 12 hónapos PlayStation Plus előfizetés mellé egy ajándék játék jár a felhasználóknak.

Sőt mi több, nem is akármilyen játékról van szó, hiszen, méghozzá az új tagság aktiválását követő egy héten belül a Saját könyvtár menüpont alatt.Mint ismert, a PS Plus tagság szükséges ahhoz, hogy PlayStation 4 alatt használhassuk kedvenc videojátékaink multiplayer módját, de havi szinten több ingyen videojáték is vár vele PS4-re, PS3-ra és PS Vitára egyaránt.