Most, hogy ingyenes a Marvel's Avengers, már játszanak is vele

A Marvel's Avengers játékosszámai mindennek nevezhetőek, csak éppen prominensnek nem, azonban most, hogy a hétvégén ingyen volt játszható a Crystal Dynamics és a Square Enix botcsinálta RPG-je, így alaposan fellendült a kérdéses mutató.

Ha rosszmájúak akarnánk lenni, akkor mondhatnánk azt is, hogy most, hogy ingyenesen tolható a program, végre vannak játékosai is - a SteamDB szerint általában pár száz játékos szokott lenni csak egyidejűleg PC-n, viszont most 10,161-re ugrott ez az érték a hétvége alatt. Ez volt legalábbis a csúcseredmény.Tavaly szeptemberben a megjelenéskor elérte a 32 ezres statisztikát a Marvel's Avengers, azonban azóta mondhatni botladozik a cím. Ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy talán a free-to-play üzleti modellre váltás megmenthetné-e az alkotást...