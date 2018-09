Most hétvégén PC-re, jövő hétvégén konzolokra lesz ingyenes a The Division

A Ubisoft bejelentette, hogy két hétvégén keresztül is ingyenessé teszik a The Division -t a rajongók számára, ezáltal akinek a PC-s változatra fáj a foguk, azok már most előtölthetik maguknak ezt a változatot, és este 7 órától csatlakozhatnak a küzdelmekhez.

Amennyiben PS4-en vagy Xbox One-on szeretnénk belekóstolni egy kicsit a The Division élményébe, akkor először is szükségünk lesz egy PS Plus vagy egy Xbox Live Gold előfizetésre, másodszor pedig némi türelemre, hiszenHa mindez nem lenne elég, az eseményekhez kapcsolódóan 70 százalékos leárazás is kapcsolódik a The Division digitális példányaihoz, sőt mi több, aki a vásárlás mellett dönt, az minden elért eredményét magával viheti az ingyenes hétvégéről.