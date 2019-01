Most éppen egy szál trikóban jelentkezett a havas Budapestről a The Witcher-sorozat sztárja

Továbbra is gőzerővel forgatják Budapesten a Netflix által berendelt The Witcher televíziós sorozatot, melynek sztárja, avagy Henry Cavill újabb képet közölt Instagramján fővárosunkból.

Mint a fotó és a kapcsolódó leírás alapján megtudtuk, Henry Budapest valamelyik hegyi városrészében lett elszállásolva, és, mert állítása szerint egy 2 kilométeres dombtetőről kellene leereszkednie azért, hogy eljusson az edzőterembe a láb napon, amiben a luxus Audija talán majd a segítségére lesz.Bár a fotó alapján továbbra sem teljesen világos, hogy Henry Cavill pontosan fővárosunk melyik részén is él jelenleg, azonban pár hónapig még biztosan itt marad, hiszen a The Witcher televíziós sorozat forgatási munkálatai még szinte csak most kezdődtek.