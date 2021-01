Most éppen egy pazar űrstratégiát ad ingyen az Epic Games Store

Az Epic Games Store ingyen játékos kínálata ismét fordult egyet, megérkezett az e heti ajánlat, ami nem más, mint a korábban már beharangozott Galactic Civilizations III - ezenfelül pedig a jövő heti ingyen programot is megvillantották már.

Ahhoz, hogy a Stardock Entertainment által fejlesztett, igencsak pazarnak mondható 2015-ös űrstratégiát bezsákold, nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően máris a szütyődbe helyezheted a játékot. Az ajánlatÉs hogy mit fogunk kapni jövő hét csütörtöktől kezdve? Az Epic Games Store erről is lerántotta a leplet, miszerint ismételten egy kisebb alkotás, nevezetesen a metroidvaniaként és platformerként leírható Dandara: Trials of Fear Edition, amiben ráadásul az akciószekvenciák is dögivel jelen vannak.